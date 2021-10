El festejo de la Selección Colombia antes del llamado del VAR

Yerry Mina marcó al 90+8 y hubo un par de minutos de algarabía en el Metropolitano. Incluso baile del anotador con Juan Guillermo Cuadrado. Una coreografía que quedará solo como una anécdota.

Hubo un tiempo de festejo sobre el final del juego en Barranquilla. La Selección Colombia y Ecuador estaban empatando sin goles. Se dieron 8 minutos de adición y en la última acción del juego hubo gol de Yerry Mina.

Al momento de la anotación no se evidenció algo que diera a entender que la jugada no era válida. Tanto así que los ecuatorianos no reclamaron. El árbitro señaló el mediocampo. Fue gol válido hasta ese momento y por eso la algarabía de todos en la Tricolor. Los que estaban en el banquillo entraron a la cancha a celebrar y luego de los múltiples abrazos se dio la coreografía.

Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado se pararon a un costado de la cancha para bailar. Era algo que tenían planeado para un momento como este. La Selección Colombia venía de un par de juegos sin anotar. En el tercero se estaba dando el gol y de ahí el festejo alocado entre ellos, con la atenta mirada de Carlos Cuesta.

A final de cuentas pasó a ser solo una imagen para la anécdota ya que al momento de terminar el baile se dio la revisión del árbitro Diego Haro. Tras el llamado del VAR fue a ver la acción en la pantalla y ahí se dio cuenta de la mano que hubo en el área. Fue de Yerry Mina en el momento de la definición. Por eso el gol no valió. Pasó a ser otro partido de la Tricolor sin anotaciones y uno que tuvo ese festejo. Curioso.

El baile de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado tras el gol a Ecuador

Gol anulado a Yerry Mina a los 100 minutos del partido vs. Ecuador Baila ahora, baila – parte II🤣🤐 pic.twitter.com/y4ZVGSOcYm — Santi González (@GonzalezSanti77) October 14, 2021

Ficha técnica del partido entre la Selección Colombia y Ecuador