El día en que Falcao García le hizo un gol a Everton

Fue su primero en la experiencia en la Premier League. Radamel Falcao García jugó 2 temporadas en Inglaterra. Marcó 5 goles el primero de todos fue ante Everton, el equipo que ahora cuenta con James Rodríguez y Yerry Mina.

En una temporada que empezó jugando con AS Mónaco y en la que protagonizó un importante movimiento a última hora del mercado de fichajes, Falcao García llegó a la Premier League creando una altísima expectativa. Arribó al Manchester United que dirigía Louis van Gaal y tuvo un partido especial ante Everton.

Fue el 5 de octubre de 2014. Para el futbolista de la Selección Colombia fue su cuarto partido con el equipo. Volvió a ser titular. Jugó en el ataque junto a Robin van Persie, Ángel Di María y Juan Mata. Marcó el gol del triunfo a los 62 minutos.

Ese día ante Everton, Falcao García salió ovacionado

Todo parecía ir muy bien para él en ese entonces. Protagonizó su primer gol y 10 minutos después salió dándole paso a James Wilson. La afición de Old Trafford reconoció su esfuerzo. Aplaudió el tanto y se ilusionó con su presencia. Estaban esperando la llegada de un goleador letal y él empezaba a mostrar que podía serlo.

Finalmente eso no pasó. El ciclo de Radamel Falcao García por Manchester United no tuvo consolidación. Jugó 29 partidos e hizo 4 goles. Además de anotarle a Everton, lo hizo ante Aston Villa, Stoke City y Leicester City. Terminó yéndose al final de la campaña. El club no quiso ejercer la opción de compra que tenía por él.

El otro recuerdo de Falcao García ante Everton

Sobre el cierre del año, ya relegado a una suplencia casi que absoluta, Manchester United visitó Goodison Park. Allí se llevó un tremendo golpe. Everton los venció por 3-0. Falcao García jugó el segundo tiempo para el que entró en lugar de Marouane Fellaini.

Después de ese día el colombiano solo jugó 3 partidos más en Manchester United. Su salida se confirmó en el mercado de pases. Llegó a Chelsea y vivió una situación similar. También se fue a final de temporada. Volvió a su club de origen, AS Mónaco, quien hace un año lo vendió a Galatasaray.