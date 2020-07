Tancredi Palmeri, periodista italiano (beIN Sports, CNN y Gazzetta dello Sport), informó que Atlético de Madrid realizó una oferta de 50 millones de euros por el fichaje de Duván Zapata.

Al empezar a hablarse de la opción que manejaría Juventus para intentar contratar al atacante de la Selección Colombia, él advirtió que la Vecchia Signora no era el único equipo que lo buscaba. Habló de una oferta de 50 millones de euros rechazada por Atalanta, “de un gran equipo europeo”.

Horas más tarde reveló que dicho equipo era nada menos que Atlético de Madrid. El nombre de Duván Zapata también interesaría en el cuadro español que actualmente cuenta con Santiago Arias en su plantel principal. E intentando adelantarse a las seguras opciones que surgirán por él, ya habría ofertado.

Respuesta de Atalanta a las ofertas por Duván Zapata

Más allá de si son formales o no, como al parecer ya lo fueron las de Juventus y Atlético de Madrid, el equipo de Bérgamo tiene claro qué responder: por el atacante colombiano no se negocia si es que no hay al menos 70 millones de euros en la operación. Además, no están interesados en desarmar el equipo.

Atalanta cumple una campaña histórica. Por segunda temporada consecutiva han clasificado a Champions League, además de estar compitiendo en la actual. El deseo de la dirigencia y el cuerpo técnico es mantener al plantel. Duván Zapata es una pieza clave. Intentarán al máximo quedarse con él. Eso sí, si aparecen los millones que ellos consideran necesarios, será difícil.

“Me pone contento que grandes equipos internacionales se fijen en Duván Zapata”

Lo declaró Umberto Marino, Director General del Atalanta, en relación a las noticias que empiezan a darse en el mercado de fichajes respecto al atacante colombiano surgido en América de Cali. Ya se le relacionó con Juventus y ahora es Atlético de Madrid.

“Duván Zapata vale mucho más de 50 millones de euros. Tienen que subir la puja, aunque es pronto para hablar de ello. Tenemos que disfrutar de la Champions y lo que queda de temporada. Él está bien en Bérgamo y me pone contento que grandes equipos internacionales se fijen en él”, dijo el directivo del equipo que esta temporada ya contó con 18 anotaciones del colombiano.