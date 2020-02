Se burlan de Jonathan Copete en Chile por su apellido

Hace 2 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El delantero colombiano Jonathan Copete le restó importancia a ese hecho. Así lo confirmó en su presentación con el Everton de Viña del Mar.

El atacante colombiano jugará en la Primera División del fútbol chileno, en préstamo. Pachuca, que a su vez es el propietario del club Everton, facilitó todo el trámite y Jonathan Copete comenzará una nueva etapa en el exterior. Ya ha tenido la posibilidad de jugar en Argentina, México y Brasil.

Durante el evento de presentación, Copete fue interrogado por algo que ya había sido tomado como broma por parte de los aficionados en las redes sociales: Su apellido. Resulta que Copete en países como el chileno es un modismo asociado con el “trago”, bebidas alcohólicas. Se le relaciona de esa forma.

A Jonathan esta situación no lo tomó por sorpresa y de hecho lo vivió durante su etapa en Argentina. “Cuando llegué a Chile me contaron lo que significaba mi apellido acá. Pero igual estaba acostumbrado porque en Argentina también se dice así. Para mí no es problema, sé cómo manejarlo. Decidí venir por el reto deportivo”.

Las bromas no le incomodan porque ese no es su objetivo en Chile: “Vengo a hacer mi trabajo. Sé cómo soy como persona y eso importa mucho más”, afirmó el atacante, quien también ha sido un tanto desconocido para los medios chilenos. Jonathan Copete también se refirió a algunas características en su juego.