Celta de Vigo, de Jeison Murillo, empató y se salvó del descenso en LaLiga 2019-20

En la fecha 38, la última de LaLiga 2019-20, las miradas estaban puestas en dos encuentros: CD Leganés vs. Real Madrid y RCD Espanyol vs. Celta de Vigo. El equipo que se enfrentó al campeón y el de Jeison Murillo se jugaban la permanencia y los duelos no decepcionaron.

Los dirigidos por Javier Aguirre igualaron 2-2 con los Blancos y se despidieron de la primera división. Después del minuto 78 cuando Roger Assalé marcó el empate, el Lega estuvo cerca de ganar y concretar el milagro, pero falló en la definición.

Los Pepineros reclamaron por una mano en el área de Luka Jović, que el árbitro Mateu Lahoz y el VAR consideraron involuntaria y que habría cambiado el destino del partido. Medios de comunicación como Marca y AS coincidieron en que sí era penalti.

La escuadra del defensor de la Selección Colombia, por su parte, no pasó del 0-0 en su visita a los Periquitos y ese punto le bastó para evitar el descenso. El zaguero fue titular y actuó todo el compromiso en el elenco que dirige Óscar García.

Celta de Vigo y Jeison Murillo terminaron en el puesto 17 de LaLiga 2019-20:

Celta de Vigo, con Jeison Murillo los 90 minutos, firmó su estadía en la categoría A: