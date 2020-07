Canal de TV en Colombia de Sassuolo vs. Juventus, sin Juan Guillermo Cuadrado

En la fecha 33 de la Serie A 2019-20, US Sassuolo recibirá a Juventus FC. Los locales afrontarán el duelo con la tranquilidad de no tener problemas con el descenso e intentarán dar la sorpresa ante el equipo en el que actúa Juan Guillermo Cuadrado, quien no estará por acumulación de tarjetas amarillas.

El partido de este miércoles a las 2:45 p.m. contará con transmisión por televisión de ESPN en su señal tradicional y por la plataforma online ESPN Play. La Vecchia Signora buscará la victoria después de dos jornadas sin triunfos.

Los Bianconeri perdieron 4-2 en su visita al AC Milan e igualaron 2-2 con Atalanta BC en su estadio. A pesar de esos marcadores, mantienen la ventaja de 8 puntos sobre Inter de Milán y SS Lazio, y de 9 unidades con el conjunto de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

“El Scudetto no está definido, todavía queda mucho por delante. En el deporte no existen resultados obvios. En este momento debemos calcular, ya pensaremos en el descanso más adelante. Espero que pronto podamos realizar rotaciones”, afirmó el director técnico Maurizio Sarri en la previa del compromiso.

La programación del encuentro de la Serie A 2019-20 entre Sassuolo y Juventus, en el que Danilo reemplazaría al sancionado Juan Guillermo Cuadrado, aquí:

Día: miércoles 15 de julio.

Hora: 2:45 p.m. (horario de Colombia).

Televisión: ESPN.

Estadio: MAPEI Stadium – Città del Tricolore.

A continuación, la tabla de posiciones de la Serie A 2019-20 que lidera Juventus: