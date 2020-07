Fue un susto y poco más. Luis Fernando Muriel sufrió un golpe en la cabeza, fue atendido en el hospital y ya está en su casa. Irá a ver el partido de Atalanta ante Brescia y el miércoles asistirá normalmente a los entrenamientos.

“Luis Fernando Muriel no está disponible para Atalanta vs. Brescia. El club anuncia que, después de un accidente doméstico, el jugador no estará en el partido de la 33ª jornada de la Serie A 2019-20. Sí estará normalmente disponible para la sesión de entrenamiento mañana, 15 de julio”, informó el club de Bérgamo en comunicado a través de sus canales oficiales.

El mismo futbolista ya había dado un parte de tranquilidad a través de sus redes sociales. Allí escribió: “Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente no pasó nada grave. Esta noche estaré en el estadio para animar a Atalanta y mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me han mostrado en estas horas”.

¿Qué fue lo que le pasó a Luis Fernando Muriel?

Ese accidente doméstico del que habló Atalanta, según informó Sky Sport, se refiere a que el colombiano se resbaló y cayó feo en una piscina, dándose un golpe que le provocó un traumatismo de cráneo y leves heridas. Fue atendido durante algunas horas y por eso se eligió que no juegue este día ante Brescia.

Luis Fernando Muriel estaba convocado y será una baja sensible para los de Bérgamo en el juego ante Brescia. Pese a no ser titular habitualmente, marcó 17 goles en la Serie A 2019-20​, de los cuales una decena fueron ingresando desde el banco (récord).

Atalanta, sin Luis Fernando Muriel

Será la cuarta vez en la Serie A 2019-20 en la que el cuadro de Bérgamo juegue sin el atacante de la Selección Colombia. Le pasó en la Fecha 5 (vs. Roma, triunfo 0-2), Fecha 6 (vs. Sassuolo, triunfo 1-4) y en la Fecha 23 (vs.Fiorentina, triunfo 1-2).

Atalanta todavía tiene chances matemáticas de pelear por el campeonato (está a 9 puntos de la Juventus con 18 en juego). Por ahora consigue nuevamente el pasaje a la próxima Champions League. Está en la cuarta posición de la tabla hasta el momento.

La situación de Atalanta en la tabla de posiciones

El equipo que además de contar con Luis Fernando Muriel tiene a Duván Zapata en el plantel, pelea por mantenerse en cupos de clasificación a la próxima edición de la Champions League, mientras compite en la actual.