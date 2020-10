Ancelotti, James Rodríguez, Selección Colombia y el clásico ante Liverpool

El DT de Everton habló de la convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia. Y también de la necesidad que tiene de su regreso, pues después de los partidos de la Tricolor, en el calendario está el clásico ante Liverpool.

Ese es uno de los partidos más importantes para el hincha de Everton y en este momento también uno clave en las aspiraciones deportivas del club. Los Toffees y Liverpool suman puntaje perfecto en la Premier League. Será, como siempre, un partido especial para el que Carlo Ancelotti espera contar con James Rodríguez.

A 15 días del partido (será el 17 de septiembre), el DT italiano empezó a hablar de ese compromiso, sabiendo que tras el compromiso de este fin de semana ante Brighton & Hove Albion hay jugadores como James Rodríguez y Yerry Mina que irán a sus selecciones nacionales.

Lo que dijo Carlo Ancelotti de James Rodríguez y la Selección Colombia

“James Rodríguez está a punto. Está en buena condición y puede jugar. Puede ir con la Selección Colombia. El último juego es contra Chile, 14 de octubre acá pero es 13 de octubre en Chile. No tiene mucho tiempo de recuperación como desearía pero espero que se recupere bien para el partido contra Liverpool. Si no se recupera bien, irá al banco, no hay otra solución”, declaró el italiano en rueda de prensa.

El hombre de la Tricolor es pieza clave en la campaña de Everton. Jugó 4 de los 6 partidos de la temporada. Suma 344 minutos de acción. Hizo 1 gol y logró 2 asistencias en esos compromisos. ¡Todos fueron triunfos! El DT fue el que pidió su arribo y quien desde el primer juego confió en él como titular. Ahora espera tenerlo en forma para el clásico.

