Abel Aguilar anunció su retiro del fútbol

Hace 5 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Fueron 18 años de carrera profesional, paso exitoso por Selección Colombia. Abel Aguilar se despidió el fútbol.

A sus 35 años, Aguilar tomó la decisión de dejar el fútbol. El centrocampista de marca deja como último recuerdo su paso por el Unión Magdalena en el 2019. La segunda camiseta del fútbol colombiano que vistió, ya que también hizo parte del Deportivo Cali en 2 etapas.

Abel eligió las redes sociales para dejar un video en el cual hace un recorrido por su carrera deportiva y todo lo vivido gracias al fútbol. Sus mejores momentos a nivel de clubes, el paso por Selección Colombia, descrito por él como el más importante de su carrera.

El fútbol le dice adiós a un jugador colombiano que supo ser un profesional a carta cabal. Protagonista también de una etapa exitosa en la historia de la Selección Colombia.

Fragmento de la despedida de Abel Aguilar:

“Lo que diga nunca será suficiente para expresar lo que significa el fútbol en vida. Esta pasión tan grande, que desde niño me invade y me llena completamente. La sensación de ir cumpliendo mis sueños a través de los años es indescriptible. Ver como la disciplina y la constancia hacen que las cosas se vuelvan en realidad. No tiene precio.

Hoy, después de 19 años, llegó el momento de terminar esta hermosa carrera, la cual disfruté como un niño. Quiero agradecer a todos los que han hecho parte de mi carrera: Compañeros, amigos, entrenadores, hinchas, clubes, dirigentes y cada persona que hace parte del futbol y quienes realizan un trabajo impecable.

Gracias porque me permitieron jugar en las mejores ligas del mundo y realizarme como futbolista profesional.

A mi amada Selección, gracias porque aún recuerdo en el 94 viendo el mundial de Estados Unidos. Veía los partidos emocionado, cerraba los ojos y me visualizaba vistiendo la Tricolor, cantando el himno a todo pulmón y haciendo historia. Cumplirlo ha sido lo más importante de mi carrera. Nada se compara con hacer feliz al país que amas.

Tuve momentos de inmensa alegría, pero también momentos de profunda tristeza. Así son el fútbol y la vida misma, pero al aprendizaje ha sido constante y me hizo más fuerte. El fútbol lo llevo en la sangre y esa pasión me empuja a aportar para seguir construyendo el buen nombre de nuestro país. Continuaré dejando el nombre de Colombia en alto”.

Mira el video de despedida de Abel Aguilar