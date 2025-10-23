El talentoso mediocampista barranquillero José Enamorado atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con 26 años y una temporada sobresaliente en Junior de Barranquilla, el jugador se ha convertido en uno de los grandes atractivos del mercado, despertando el interés de tres equipos del extranjero. Su nivel, constancia y liderazgo dentro del campo han elevado su cotización, generando un escenario de análisis entre el club y el propio futbolista para tomar la mejor decisión posible.

Enamorado vive días felices en el equipo de sus amores. Logró cumplir el sueño de vestir la camiseta del Junior FC, al que llegó en julio de 2023 tras un recorrido por clubes como Deportivo Cali, La Equidad, Orsomarso, Real Cartagena e Independiente Santa Fe. Desde su regreso a Barranquilla, conquistó el título del fútbol colombiano ese mismo año, consolidándose como una de las figuras más queridas por la afición rojiblanca.

José Enamorado y el sueño de un salto internacional

Después de dos años y medio defendiendo la camiseta del cuadro barranquillero, Enamorado se plantea dar su primer paso al fútbol internacional. Considera que este es el momento ideal, con la madurez y la experiencia necesarias para afrontar un nuevo reto. Su talento no ha pasado desapercibido y ya existen tres propuestas formales sobre la mesa.

Huracán de Argentina, el primero en moverse

El Club Atlético Huracán, de Buenos Aires, fue el primero en mostrar un interés concreto por el mediocampista colombiano. Desde Argentina reconocen que el equipo necesita un jugador con las características de Enamorado, capaz de darle desequilibrio, pausa y creatividad al ataque. Sin embargo, el club argentino considera alta la cifra solicitada por Junior, que asciende a 1.5 millones de dólares por su transferencia definitiva.

Ante ese panorama, Huracán estaría preparando una propuesta de préstamo por un año con opción obligatoria de compra, buscando ajustar la operación a su presupuesto. Este escenario podría jugar a favor del equipo argentino, ya que el futbolista ha manifestado que prefiere dar su salto al fútbol argentino antes que a la MLS.

Columbus Crew y Colorado Rapids también buscan a José

En paralelo, desde los Estados Unidos, dos equipos de la Major League Soccer (MLS) también han puesto sus ojos sobre el talentoso volante. Columbus Crew y Colorado Rapids llevan meses siguiendo de cerca el rendimiento del colombiano y consideran que su momento actual es ideal para intentar ficharlo. Ambos clubes cuentan con el músculo económico necesario para pagar la cifra solicitada por Junior e, incluso, estarían dispuestos a superar los 1.5 millones de dólares con tal de quedarse con el jugador.

En este contexto, el Columbus Crew asoma como el destino más probable, ya que en el pasado reciente contó con otro colombiano de características similares: Juan Camilo “Cucho” Hernández, quien fue figura del equipo. En Ohio ven en José Enamorado un jugador con el mismo tipo de desequilibrio y capacidad ofensiva que podría llenar el vacío que dejó el ‘Cucho’.

José Enamorado: el valor de un ídolo en casa

Desde las oficinas del Junior, la posición es clara: Enamorado tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier club interesado deberá negociar directamente con la institución. La directiva valora al mediocampista no solo por su rendimiento, sino también por su conexión emocional con la hinchada y el peso simbólico que representa un barranquillero triunfando en el equipo de su ciudad.

Mientras tanto, Enamorado disfruta su presente, mantiene la concentración en los objetivos de la temporada y deja en manos de su representante y del club las decisiones sobre su futuro. Su destino parece estar fuera del país, pero por ahora, el corazón de José Enamorado sigue latiendo al ritmo del Junior de Barranquilla.