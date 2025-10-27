La derrota en El Clásico ha encendido las alarmas en el FC Barcelona. El técnico Hansi Flick ha sido tajante con la directiva: necesita un central zurdo de jerarquía que garantice seguridad defensiva y salida limpia desde el fondo. El nombre de Gonçalo Inácio, del Sporting CP, ha pasado a ser prioridad absoluta en los despachos azulgranas.

Barça acelera fichaje clave tras la exigencia de Hansi Flick

La defensa del Barça ha sido uno de los puntos más cuestionados de la temporada, y el entrenador alemán no está dispuesto a repetir errores. Flick ha pedido con urgencia un perfil zurdo que permita ordenar la línea de fondo y aportar equilibrio. Su mensaje a Joan Laporta y Deco fue claro: la plantilla necesita una renovación estructural, no soluciones temporales.

El estratega considera que sin una zaga sólida no se puede aspirar a los grandes títulos. Por eso, la planificación deportiva ha girado hacia el refuerzo de la defensa como prioridad número uno para 2026, aunque la posibilidad de un movimiento anticipado en el mercado invernal no está descartada.

Gonçalo Inácio en el radar del Barça: apuesta a furuto

Con contrato hasta junio de 2027, Gonçalo Inácio es visto como el central ideal para el nuevo proyecto del FC Barcelona. Su valor de mercado ronda los 45 millones de euros, y sus cualidades —zurdo, con lectura de juego, capacidad de anticipación y dominio en salida de balón— lo convierten en una pieza compatible con la filosofía de posesión y presión alta que promueve Flick.

El propio Deco habría mantenido contactos con el entorno del jugador para transmitir que se trata de un objetivo prioritario. En Portugal aseguran que el Sporting CP podría estar dispuesto a negociar, especialmente si el futbolista no renueva su contrato, lo que abriría una ventana estratégica para el club catalán.

Otros nombres bajo análisis: no hay plata

El gran obstáculo sigue siendo la situación económica del Barça. Las restricciones salariales y el cumplimiento del fair play financiero limitan las maniobras de la dirección deportiva. Sin embargo, el club estudia fórmulas para liberar espacio en la masa salarial y preparar una oferta que no comprometa su equilibrio financiero.

Otros nombres como Murillo o Lukeba también han sido analizados, pero Flick considera que Inácio reúne el perfil técnico y mental que necesita el vestuario. Su llegada supondría no solo un refuerzo deportivo, sino también un mensaje claro de autoridad en la reconstrucción del equipo.

En definitiva, el FC Barcelona está decidido a responder a la exigencia de su entrenador. Si la operación por Gonçalo Inácio se concreta, el club podría sellar una de las incorporaciones más relevantes de los últimos años y sentar las bases de una defensa capaz de sostener el nuevo ciclo azulgrana.