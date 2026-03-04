La semifinal de la Copa del Rey entra en su capítulo decisivo con el partido de vuelta entre Real Sociedad y Athletic Club. El clásico vasco definirá a uno de los finalistas del torneo en un duelo cargado de tensión, historia y expectativa.

El encuentro se disputará el miércoles 4 de marzo, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio de Anoeta. El resultado de la ida deja la eliminatoria abierta y con alta emoción.

Dónde ver Real Sociedad vs Athletic de la Copa del Rey en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en televisión abierta, señales de pago y plataformas digitales en distintos países.

España

La 1 de TVE

ETB 1 (País Vasco)

(País Vasco) RTVE Play (streaming)

(streaming) Movistar Plus+ (M7)

M+ LALIGA (M54 O110)

Colombia y el resto de Sudamérica

WIN SPORTS en TV

en TV WIN PLAY online

México

SKY SPORTS (522)

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN Unlimited

ESPN Deportes

Fubo Sports.

Horarios del derbi vasco de Copa del Rey, país por país

El clásico vasco de semifinales tendrá los siguientes horarios internacionales destacados:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Chile, Argentina, Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 12:00 PT.

Probables alineaciones del partido entre Real Sociedad y Athletic Club

Real Sociedad: Unai Marrero; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Sergio Gómez; Mikel Oyarzabal. DT. Pellegrino Matarazzo.

Athletic Club: Álex Padilla; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro; Gorka Guruzeta. DT. Ernesto Valverde

Árbitro del partido, semifinal de Copa del Rey

El encargado de impartir justicia será César Soto Grado, del Comité Riojano, designado para un compromiso de máxima exigencia y con acceso directo a la final del torneo.

Cómo quedó el partido de ida entre Real Sociedad y Athletic Club

La ida de esta semifinal se disputó el 11 de febrero en San Mamés, casa del Athletic Club. En aquel encuentro, la Real Sociedad consiguió un triunfo como visitante por 0-1, gracias a un solitario gol de Beñat Turrientes.

Ese resultado le otorga ventaja al conjunto donostiarra para la vuelta en Anoeta, aunque la diferencia mínima mantiene la serie completamente abierta. El Athletic necesita ganar para revertir la eliminatoria, mientras que la Real Sociedad buscará aprovechar el respaldo de su público y administrar la ventaja.

Ficha del partido Real Sociedad vs Athletic Club