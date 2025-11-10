El futuro de Harold Santiago Mosquera parece definido. El extremo vallecaucano de 30 años atraviesa un presente brillante con Independiente Santa Fe, siendo una de las grandes figuras del club durante 2025. Sin embargo, tras su destacada actuación frente al Deportivo Cali en El Campín, sus palabras posteriores al partido dejaron un aire de despedida que ha encendido las alarmas en la afición cardenal.

«Gracias a la gente de Santa Fe por el cariño todo este tiempo; pase lo que pase, siempre tendré gratitud por esta institución«, expresó el futbolista, dejando entrever que su ciclo con el cuadro bogotano podría haber llegado a su fin.

Ofertas sobre la mesa: seis equipos tras los pasos de Mosquera

La confirmación de las palabras de Mosquera no tardó en llegar. En las primeras horas de este lunes, el periodista Felipe Sierra reveló a través de su cuenta de X que seis equipos —cuatro del fútbol colombiano y dos del exterior— ya presentaron ofertas formales por el jugador.

Durante una reunión reciente con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, el atacante le mostró los ofrecimientos recibidos. Según se supo, Méndez reconoció que los montos son imposibles de igualar para la institución, lo que deja prácticamente sellada la salida del extremo de cara a la temporada 2026.

El dirigente habría manifestado que, pese al deseo de retenerlo, los números son demasiado altos para competir con las propuestas que hoy están sobre la mesa.

Brasil y México también se suman a la puja

Además del interés local, un club brasileño y uno de la Liga MX ya contactaron al entorno del futbolista con propuestas económicas significativas. Sin embargo, ambas plantean contratos a un año, algo que no termina de convencer a Mosquera, quien busca asegurar estabilidad laboral por al menos dos o tres temporadas.

El jugador vallecaucano pretende aprovechar su madurez futbolística y el momento que atraviesa para firmar el contrato más importante de su carrera, con una proyección deportiva sólida y estabilidad financiera.

Millonarios, Nacional, América y Junior ofertaron por él

En el ámbito local, los cuatro clubes más grandes del país también se sumaron a la disputa por su fichaje. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del jugador, Millonarios fue el primero en presentar una oferta formal. Mosquera, recordado por la hinchada embajadora tras su paso entre 2016 y 2018 —período en el que ganó dos títulos—, estaría analizando seriamente un regreso al equipo de sus amores.

No obstante, el cuadro azul no la tendrá fácil. Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla también habrían duplicado la propuesta económica de Millonarios, ofreciendo además contratos por dos años y con mejores condiciones salariales. Estos cuatro clubes, a diferencia de las opciones internacionales, le garantizan al extremo continuidad, estabilidad y participación en torneos internacionales en 2026.

Futuro incierto, pero con destino cercano

Aunque la decisión final aún no está tomada, todo apunta a que Harold Santiago Mosquera continuará su carrera en la Liga BetPlay, pero no en Santa Fe. Desde el entorno del jugador aseguran que su prioridad es mantener la competitividad en el país, donde ha encontrado madurez futbolística y reconocimiento pleno.

Por ahora, Mosquera se mantiene enfocado en terminar de la mejor manera su temporada con el rojo bogotano, club con el que logró el título en junio y al que ha aportado goles, desequilibrio y liderazgo. Una vez culmine la participación del cuadro cardenal este año, el futbolista analizará junto a su representante las ofertas más convenientes, aunque el panorama parece claro: su salida es inminente de Santa Fe.

Eduardo Méndez, por su parte, intentará en las próximas semanas hacer un último esfuerzo para convencerlo, apelando a la clasificación del club a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, todo indica que el ciclo de Harold Santiago Mosquera en Independiente Santa Fe está llegando a su fin.