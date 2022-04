¿Era roja en el Junior y no la vio el VAR?

Una de las polémicas que dejó el partido entre Junior y Bucaramanga fue una falta de Fabián Viáfara sobre Gabriel Marcelín Pérez.

Una acción de balón dividido, los dos en busca del esférico. Chocaron y el jugador del Junior, como se aprecia en la repetición de TV, alcanzó a pisar a su rival. El árbitro Carlos Betancur no la vio, ni tampoco en el VAR le hicieron el respectivo llamado.

El equipo visitante reclamó la acción y seguro que no les gustó en absoluto la determinación. Omitieron una jugada que bien pudo concluir con tarjeta roja. Sucede que este tipo de acciones, tan similares, sí son castigadas con roja. Recién se vio en Bogotá, durante el juego entre Santa Fe y Alianza Petrolera. ¿Por qué no hubo roja? Tal vez consideraron que fue algo fortuito, no hubo mala intención de Viáfara.

Junior de Barranquilla se quedó con la victoria en este compromiso correspondiente a la fecha 16 en la Liga BetPlay I – 2022. Se impuso 2 – 0, con goles de Daniel Giraldo y Miguel Borja.