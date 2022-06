Una Cancha Libre de estereotipos, la apuesta de Homecenter Sodimac por el fútbol femenino

– La campaña cuenta con el apoyo de Catalina Usme y Daniela Montoya, jugadoras de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino, quienes buscan mostrar la importancia de la igualdad de género en las canchas.

Soñando con más espacios que estén libres de prejuicios, Homecenter, la Casa Oficial de la Selección Colombiana de Fútbol Femenino y Masculino, ratifica su compromiso con la equidad de género en las canchas de fútbol a través de la campaña “La Cancha Libre de estereotipos”, que contará con el apoyo de las jugadoras Catalina Usme y Daniela Montoya. Este espacio busca visibilizar la importancia de respetar las diferencias trascendiendo las fronteras del deporte y que las nuevas generaciones de niñas que sueñan con ser futbolistas, puedan cumplir con este deseo en lugares donde lo que importa es el talento.

“En Sodimac y nuestras marcas Homecenter y Constructor creemos que el fútbol y las canchas, deben ser un espacio seguro, liberador, donde nadie sea rechazado por su género, raza u orientación sexual. Por eso, de la mano de dos ‘Superpoderosas’, como se conoce al equipo de fútbol femenino en Colombia, buscamos transmitir un mensaje aún más poderoso a las nuevas generaciones de niñas que se están preparando para cumplir sus sueños”, dijo Greisy Diaz Gerente de Marcas y Endomarketing.

De acuerdo con un estudio revelado por la ONU Mujeres, el 15% de las niñas que practican deportes se han sentido discriminadas y un estudio realizado por “Women in football” reveló que el 66% de las mujeres ,que hoy en día son fútbolistas, han tenido que lidiar con alguna situación de discriminación, a lo largo de sus vidas o carreras. Estos datos reflejan que el fútbol es un espacio poco convencional para las mujeres y por tanto, desde pequeñas tienen que lidiar con barreras discriminatorias que pueden estancar su sueño de ser grandes futbolistas.

A pesar de la discriminación que se vive en las canchas, en los últimos años el fútbol femenino ha venido tomando fuerza en el mundo y Colombia no es la excepción. La Selección Colombia clasificó al Mundial Femenino Sub 20 y la final vallecaucana de la Liga Femenina entre América de Cali y Deportivo Cali mostró un nuevo récord de asistencia con 37.100 hinchas, una cifra que no solo hay que celebrarla, sino que hace un llamado a seguir aunando esfuerzos para impulsarlo en el país.

Homecenter y Constructor conocen la importancia de tener un entorno donde se promueva el liderazgo femenino y por esa razón, esta campaña busca transmitir un mensaje poderoso a las mujeres y niñas de Colombia y se une al conjunto de iniciativas lideradas por la compañía en su línea igualdad de género e inclusión, donde se destacan espacios como Mujeres Conectadas, para que las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo se fortalezcan y generen redes para promover la equidad de género; la campaña Hombre sin vergüenza para equiparar las responsabilidades en las tareas del hogar y Arriendos Libres de Estereotipos, que promueve el acceso de las personas LGBTIQ+ a un hogar sin temor a ser discriminadas y visibilizar a aquellos arrendatarios que apuestan por la inclusión.

“El respeto por las diferencias empieza desde la casa y en Sodimac Homecenter que es la casa oficial de la selección Colombia, creemos que este es nuestro lugar en el mundo y que nadie debería ser rechazado por su raza, género u orientación sexual, menos cuando busca un lugar para vivir, divertirse o practicar algún deporte, por eso invitamos a todos los colombianos a que se sumen a esta iniciativa y nos apoyen a labrar el camino para que todas las niñas del país puedan vivir un sueño llamado fútbol, pero en canchas libres de estereotipos. Hoy, te pasamos la pelota”, concluyó Díaz.