Atlético Nacional: sus rivales en la Liga Femenina BetPlay

Atlético Nacional ya confirmó uno de sus primeros refuerzos para la Liga Femenina BetPlay y se prepara para encarar el torneo.

Atlético Nacional sigue realizando sus trabajos de pretemporada en la sede de Guarne y sus jugadoras se ponen a punto físicamente para competir en el que será el torneo más largo de la historia del fútbol femenino en nuestro país, hasta el momento.

El debut de Nacional será frente a Llaneros en condición de visitante, el cuadro verdolga, ya tiene claro el itinerario que tendrá en cuanto a los viajes que debe realizar. Aún sin conocer los horarios y los días exactos de los partidos, el verde ya conoce cómo se jugarán las 17 fechas del campeonato.

Calendario de Atlético Nacional para la Liga Femenina

Fecha 1: Llaneros vs Atlético Nacional

Fecha 2: Atlético Nacional vs Cortuluá

Fecha 3: Real Santander vs Atlético Nacional

Fecha 4: Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Fecha 5: América de Cali vs Atlético Nacional

Fecha 6: Atlético Nacional vs La Equidad

Fecha 7: Millonarios vs Atlético Nacional

Fecha 8: Atlético Nacional vs Junior

Fecha 9: Descanso

Fecha 10: Bucaramanga vs Atlético Nacional

Fecha 11: Atlético Nacional vs Orsomarso

Fecha 12: Deportivo Pereira vs Atlético Nacional

Fecha 13: Atlético Nacional vs Atlético Huila

Fecha 14: Deportivo Cali vs Atlético Nacional

Fecha 15: Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Fecha 16: Fortaleza vs Atlético Nacional

Fecha 17: Atlético Nacional vs Independiente Medellín

