Cindy Álvarez, la mujer por la que muchos envidian a Mateus Uribe





El regreso a la competencia del FC Porto en la Liga NOS 2019-20 no fue el esperado: perdió 2-1 con FC Famalicão y Mateus Uribe nada pudo hacer para evitar la derrota porque fue suplente. El volante tiene en la despampanante Cindy Álvarez a su gran inspiración.

La lindísima mujer y el mediocampista de la Selección Colombia pasaron por algunos problemas cuando él jugaba en el América, de México, y muchos hinchas la acusaron de ser la culpable del bajo rendimiento del paisa. Pero arreglaron sus diferencias y se reconciliaron.

La espectacular empresaria es muy activa en su cuenta de Instagram y le gusta compartir aspectos de la vida en familia, sus rutinas de ejercicios y varias recetas. También es bastante abierta a hablar de sus imperfecciones y responde con altura a las críticas.

“Que si gorda, que si flaca, que si mostrona, que si tal cosa, que si tal otra. Por eso no les va bien, por vivir pendientes del jardín de los demás y no se esfuerzan por cuidar el de ustedes. Esfuérzate por hacer florecer el tuyo (no se desgasten escribiéndome cosas negativas. En realidad he trabajado mucho por creer en mí y amarme tal cual soy, que esas cosas no me tocan)”, publicó la bella madre y esposa.

Cindy Álvarez no teme mostrar sus atributos y lo comprobó con estas imágenes:

