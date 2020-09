¿Por qué Carlo Ancelotti confía tanto en James Rodríguez?

Empezó a trabajar con él hace 6 años cuando coincidieron en Real Madrid. James Rodríguez llegó como una apuesta de Florentino Pérez y terminó sorprendiendo a un Carlo Ancelotti que siempre lo busca en los mercados de fichajes.

Lo hizo para llevarlo al Bayern Múnich, se habló de algún intento por tenerlo en el Napoli y ahora hizo lo mismo, teniéndolo para Everton. El futbolista colombiano se ganó el respeto y admiración de uno de los entrenadores más relevantes del mundo, desatando comentarios muy importantes de su parte.

Con Carlo Ancelotti al mando, James Rodríguez sumó un par de los varios títulos que tiene en su carrera. En Real Madrid juntos festejaron en la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ahora se reencontrarán en busca de más coronaciones. La apuesta en Everton es importante.

Algunas de las mejores declaraciones de Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez

España, abril de 2015, finalizando la temporada en Real Madrid: “Lo que distingue a James Rodríguez es que es un jugador de gran talento con una resistencia física. No es habitual en los grandes talentos que suelen tener poca resistencia. Él es distinto, por eso se ha acostumbrado a jugar en una posición más retrasada donde el desgaste físico es mayor. Es lo que más me ha sorprendido”, dijo.

Alemania, tras el debut de James Rodríguez en la pretemporada de Bayern Múnich (ante Werder Bremen en julio de 2017): “Es muy humilde y no tiene problemas. Está en buena forma, ha llegado en buenas condiciones. Creo que va a mejorar y creo que tenemos un jugador realmente fantástico y al que podemos hacer mejor”.

Singapur, en la pretemporada del Bayern Múnich (julio de 2017): “James tiene mucha calidad, con él mejoraremos nuestro juego entre líneas (…). Puede ayudarnos a darle mejor el último pase a nuestros atacantes y con mayor frecuencia”.

En su libro “Liderazgo Tranquilo”, escribió: “La gente piensa que puse a James Rodríguez porque el Presidente había invertido mucho dinero en él después de la Copa del Mundo, pero a mí no me influyó ese asunto. El dinero no importa una vez que el jugador está en el club; yo lo quería en la banda por sus cualidades futbolísticas. Es un trabajador abnegado y nada egoísta: un auténtico profesional”.

Lo último que dijo Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez

En julio de 2020, ya con rumores andando sobre la posibilidad de la llegada del colombiano al equipo de la Premier League, el DT italiano fue consultado por la prensa local. Y al hablar del tema del hombre de la Selección Colombia tuvo esta respuesta:

“¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid me siguió a Múnich. Luego me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo a Everton, también como un rumor (…). Tengo que ser honesto. Me gusta mucho, pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo”, dijo.