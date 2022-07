Luis Díaz presente en el video de promoción del FIFA 23

Luis Díaz fue noticia nuevamente ante el anuncio de EA Sports que presentó el video de promoción del juego FIFA 23, que se lanzará el 30 de septiembre de 2022.

El colombiano sigue trabajando con Liverpool en la pretemporada para lo que será la participación en los diferentes campeonatos y la lucha por conseguir nuevos títulos con los ‘Reds’. El ’23’ será uno de los jugadores más importantes en esta etapa que comienza y en la que tendrá que jugar con nuevos compañeros.

‘Lucho’ no solo fue noticia por sus goles en los entrenamientos y sus minutos jugados en los partidos de preparación, hoy se habla de él por ser uno de los futbolistas que aparece en video oficial del videojuego de FIFA 23. EA Sports dio a conocer las primeras imágenes en las que se ven a los principales equipos del mundo.

En esta oportunidad el juego tendrá la presencia de equipos femeninos de Inglaterra y Francia y una de las jugadoras estará en la portada de FIFA 23.

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 20, 2022