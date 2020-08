ChocóTierraDeSoñadores: Chocó Unido + Gol2Soul

View this post on Instagram

Seguimos apoyando la campaña #chocótierradesoñadores con nuestros llaves de @chocounido y @gol2soul ! Compra uno de estos hoddies futboleros, por solo $100 mil, personalizalo como quieras, y no solo quedarás bien vestido, sino que además apoyarás con mercados a muchas familias en el Chocó! Ya van más de 200 vendidos, pero queremos que sean muchos más! #futboletefans #clubdelbuenhincha #futboleteros #lobonitodelfutbol⚽️