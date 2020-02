¿Qué pasó con Roja Directa, la web de los partidos en vivo?

Hace 5 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Roja Directa fue una web muy popular de consulta para quienes se consideraban enemigos de pagar para ver fútbol.

El fútbol de hoy por televisión es así. Quiere ver las mejores ligas del mundo, pague. No necesita estar frente A un TV y pagar un plan al respectivo cableoperador. Si tiene celular o Tablet hay servicios a la medida de sus necesidades.

La alta demanda de partidos que exigen los aficionados de hoy no es un fenómeno de ahora. Siempre ha estado esa necesidad, a veces insaciable, de tener acceso a los mejores encuentros de fútbol en vivo. Así signifique pasar por ciertas páginas “piratas”.

Las grandes ligas y sus convenios con importantes empresas de telecomunicaciones y tecnología para la transmisión de sus eventos deportivos a menudo se quejan porque por culpa de estas páginas ilegales, que prometen ver partidos gratis, se pierde bastante dinero. Cifras millonarias que serán destinadas a al mejoramiento de los clubes y competiciones.

Aquellos que ofrecen alternativas de streaming fuera de la ley saben que hay un lucro interesante y en ese gremio, tan oscuro como boyante económicamente, durante muchos años sobresalió una web que con el paso de los años se volvió tan famosa, que difícilmente pasa a un segundo plano cuando se tiene la idea de buscar partidos de fútbol gratis por internet.

Aún hoy encabeza una importante masa de consultas cuando los aficionados están buscando páginas que transmitan partidos por internet.

¿Qué pasó con Roja Directa?

La web de consulta para quienes nunca se resistieron al compromiso de pagar para ver los partidos en vivo online en su mejor momento. Un portal que también se volvió en amenaza para las operadores tradicionales, considerándolo una competencia desleal. Las más molestas con el servicio de Roja Directa no dudaron en entablar acciones legales hasta que finalmente llevaron a la cancelación del sitio.

Este portal es de origen español y siempre estuvo asociado con las demandas. Con cada batalla legal, en lugar de afectar su funcionamiento, la popularidad del sitio se extendió en todo el mundo. Así hasta el 2011, cuando secuestraron su dominio y desde el 2016 su administrador fue detenido.

Este portal español tuvo bastante éxito y es de los más antiguos al momento de referirse a servicios de streaming para ver deportes por internet. El dueño de Roja Directa es Igor Seoane, de origen gallego y señalado porque le impidió a las televisiones legales obtener ganancias superiores a los 500 millones de euros.

Después de varias demandas llegó un fallo que marcó el final se su sitio. Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ordenó a la empresa responsable del portal y a su administrador dejar de incluir contenidos de Mediapro e indemnizar a la compañía.

La defensa de Roja Directa, basada en que los enlaces para ver los partidos que salían en el portal no eran controlados por ellos, sino por las mismas personas (como si fuera una red social), no fue suficiente. “En el propio portal de Rojadirecta no hay medios tecnológicos para que terceros suban enlaces por lo que se infiere que se suben de forma interna”, decía la sentencia de la magistrada Salomé Martínez Bouzas.

La piratería en las transmisiones de fútbol

Este es uno de los enemigos más fuertes de las empresas que prestan sus servicios legales para transmitir eventos deportivos. Roja Directa no está, pero en su lugar aparecen y se van miles de webs con la promesa de transmitir partidos en vivo.

Las autoridades policiales se especializaron en el seguimiento a los portales que hacen streaming ilegal, mientras que los directivos y responsables de las competiciones, en asocio con sus aliados tecnológicos, establecen nuevas formas de controlar que los recursos esperados por cuenta de sus inversiones para pasar eventos exclusivos no se pierdan.