Zinedine Zidane: “Hay que respetar a Real Madrid”

Se molestó el DT de Real Madrid tras el triunfo sobre Athletic Club. Cuando le mencionaron le polémica por el penalti que le cobraron a favor, tuvo una contundente respuesta: “No puedo aceptar que se diga que lo que estamos haciendo es cosas arbitrales”.

Hubo polémicas arbitrales en ese partido en Bilbao. Real Madrid ganó 0-1 con un gol de penalti de Sergio Ramos. La acción que decretó en esa situación no había sido percibida por el árbitro José Luis González. Hubo intervención del VAR, revisión de su parte y ahí se pitó.

Minutos después se dio una jugada en la que los jugadores de Athletic Club pidieron penalti. Pareció darse otro pisotón. Este fue de Sergio Ramos sobre Raúl García, pero no se pitó ni tampoco fue revisado por el árbitro en la pantalla. Por eso las preguntas a Zinedine Zidane sobre su opinión de las polémicas.

Las respuestas de Zinedine Zidane

“El árbitro hay ido a ver la jugada. Si pitó es porque hay penalti. Cada uno opina, no puedo decir nada… No me meto nunca con los árbitros, hacen su trabajo. Lo miran y pitan ellos. No creo que LaLiga se defina por decisiones”, empezó diciendo el DT francés.

Y ante la insistencia en el tema, agregó: “Es fácil hablar siempre de las polémicas. Esto es un juego que nosotros lo estamos haciendo fenomenal a todo nivel. Estamos a nivel muy alto y esto es duro. ¿Si estamos arriba por la cuestión arbitral? Hay otros que piensan eso… Hay que respetar a Real Madrid y lo que estamos haciendo”, dijo.

“Estoy cansado de las quejas de los rivales. Siempre hablamos de lo mismo. Parece que solo ganamos los partidos por el tema de los árbitros. Estamos en el campo y hay que respetar al Madrid y a los jugadores. El árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti”, concluyó.

¿Real Madrid está cerca de ganar LaLiga?

“Bueno, me puedes preguntar, pero LaLiga se va a decidir al final de la temporada. Sabemos que faltan para nosotros cuatro partidos y hasta que matemáticamente no sea no podemos relajarnos y pensar en el título. Seguir en lo que estamos haciendo. Hemos mostrado otra vez nuestra solidez, nuestra fuerza y es bueno. Y ya está”, dijo el DT.

Real Madrid terminará la jornada 34 al menos con 4 puntos de ventaja sobre FC Barcelona. Quedan 12 en disputa. Está claro que la primera opción de título es para el equipo que cuenta con Zinedine Zidane como DT y que tiene a James Rodríguez en el plantel.

Así está la tabla de posiciones en LaLiga 2019-20