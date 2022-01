El colombiano de 25 años, Luis Diaz, se convirtió en el nuevo fichaje del Liverpool de Inglaterra, proveniente del Porto. El club ingles lo confirmó en redes.

Sin duda alguna, Luis Diaz es uno de los jugadores del momento en Colombia pues sus grandes actuaciones desde la Copa América 2020, disputada el año pasado, ha llamado la atención de varios equipos del viejo continente.

Ese fue el caso de Lucho, que ahora es nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra. Esto es oficial, ya que el mismo club inglés lo ha confirmado por medio de sus redes sociales.

Asimismo, “El joven de 25 años ha firmado un contrato a largo plazo con los Rojos después de aprobar un mandato médico y finalizar los términos personales”, confirmó el club por medio de un comunicado en su página web.

Si, ese mismo jugador que pasó por el Barranquilla FC, fue campeón con el Junior y llegó al Porto para ser protagonista. La llegada de Luis Diaz a la casa de Liverpool es más que gratificante tanto para él, como para todo el pueblo colombiano.

El equipo inglés, como se decía, lo confirmó por medio de sus redes sociales, primeramente en Twitter. Por medio de una foto, en donde posa el colombiano con la camiseta del Liverpool y detrás tiene la bandera ‘Tricolor’.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022