¿Razones políticas? Colonia de Alemania cerró una academia de formación en China

Un integrante de la Junta Directiva del club alemán Colonia dijo que por la dictadura que existe en China se cerró una escuela de formación para niños y jóvenes.

Este hecho fue el detonante de una especie de crisis diplomática. Colonia ha tratado de superar la crisis desde aquellas declaraciones proferidas por parte de Stefan Müller-Römer, expresidente e integrante de la Junta Directiva.

“Hacer dinero a cualquier costo no es una opción para mí. Como organización sin fines de lucro socialmente activa, no podemos apoyar una dictadura tan brutal y totalitaria”, dijo Römer al diario local Kölner Stadt-Anzeiger.

La declaración no cayó nada bien en China, que pagó una buena cantidad para establecer la escuela del club y es un país con el que Colonia ha tenido relaciones desde que firmó un acuerdo de cooperación con Liaoning FC en 2016, el primero de un equipo alemán en ese país. De esta manera, el actual presidente del club, Werner Wolf, salió en defensa de la relación con el país asiático.

“Decidimos no continuar el proyecto con la academia de fútbol Shenyang debido a la situación deportiva actual. Se trata de recursos y nuestras prioridades. No se han descartado otras formas de posible cooperación, como el patrocinio de empresas chinas. La respuesta de Stefan Müller-Römer fue su opinión personal y no representa la posición oficial de Colonia, que defiende su valor democrático y el diálogo internacional”, dijo Wolf en un comunicado del club.

Han sido unos días tensos entre el fútbol internacional y China. De aquel rifirrafe por un mensaje de Özil, que derivó en el bloqueo de la señal para ver en ese país el juego entre Arsenal y Manchester City, pasando por el veto del futbolista alemán en el PES solo para China, ahora se vive esta situación.