¿Qué dijo Sergio Ramos del pisotón a Raúl García?

Jugada polémica en el partido entre Athletic Club y Real Madrid. ¿Era penalti para el local? Sergio Ramos, que minutos antes había anotado de penalti, protagonizó la acción que generó todo tipo de preguntas.

Al final del compromiso le hablaron de eso. ¿Qué pasó en esa acción en el área de Real Madrid? Jugadores de Athletic Club reclamaron penalti. Pareció haber un pisotón de Sergio Ramos sobre Raúl García, pero el árbitro lo dejó pasar y no hubo revisión de su parte, más allá de lo que le dijo el VAR.

“Piso un poquito la bota de Raúl García, pero está detrás mío y no lo veo. No es jugada determinante, no creo que sea mucho más”, dijo el capitán de Real Madrid tras ese 0-1 que catalogó como una “victoria importantísima” que parece acercar el título de LaLiga 2019-20 a Real Madrid.

Todo lo que dijo Sergio Ramos de la jugada

“No fue determinante. ¿Las críticas de los demás hacia el arbitraje? No le damos más importancia de la que hay que darle. LaLiga no la vamos a ganar ni a perder gracias a los jueces. No hay que darles ningún mérito a los árbitros de que el Madrid esté primero. Que hagan autocrítica”, agregó.

Luego se refirió a su racha anotadora. Llegó a 22 penaltis consecutivos anotando y a 10 tantos en la actual edición de LaLiga. “Lo único en lo que pienso en esos momentos es en los 3 puntos. En esos momentos de tanta incertidumbre es cuando más cómodo me encuentro. Soy idóneo para asumir la responsabilidad. Igual, más allá de los goles que llevo, las estadísticas individuales son secundarias aunque importantes. Yo quiero ganar LaLiga. Lo importante es seguir primeros y depender de nosotros. Para recibir premios individuales me hubiese dedicado al tenis”, cerró Sergio Ramos.

