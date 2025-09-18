El portugués José Mourinho acaba de ser anunciado como nuevo director técnico del Benfica de Portugal, escuadra donde tendrá bajo sus órdenes al colombiano Richard Ríos. Mou llega tras ser despedido hace tres semanas del Fenerbahçe de Turquía, club con el que quedó eliminado precisamente frente al Benfica en la Champions League. Allí también tuvo un paso breve dirigiendo al atacante colombiano Jhon Jáder Durán. Ahora, con Ríos en Lisboa, se convierte en el séptimo colombiano en la trayectoria del popular The Special One.

El regreso de Mourinho al Benfica

A sus 62 años, Mourinho vuelve al Benfica, el club en el que debutó como entrenador principal en el año 2000. Llega para reemplazar a Bruno Lage, destituido tras la derrota 2-3 en casa ante el Qarabag de Azerbaiyán por la Liga de Campeones.

El técnico portugués regresa a un banquillo europeo tras haber dirigido a equipos como el Leiria, Oporto, Inter de Milán, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma y más recientemente al Fenerbahçe. Su palmarés incluye dos títulos de Champions League, una Liga Europa, una Conference League, una Copa de la UEFA, además de títulos de liga y copa local en España, Inglaterra, Italia y Portugal.

Los colombianos que dirigió Mourinho

Con Richard Ríos en el Benfica, ya son siete los futbolistas colombianos que Mourinho ha tenido en sus equipos:

Iván Ramiro Córdoba , figura clave del Inter entre 2008 y 2010 y uno de los más respetados por el DT.

, figura clave del Inter entre 2008 y 2010 y uno de los más respetados por el DT. Nelson “Tyson” Rivas , con poca participación en aquel Inter, limitado a ocho apariciones.

, con poca participación en aquel Inter, limitado a ocho apariciones. Juan Guillermo Cuadrado , dirigido en el Chelsea 2014-15, aunque sin el protagonismo esperado.

, dirigido en el Chelsea 2014-15, aunque sin el protagonismo esperado. Radamel Falcao García , en el Chelsea 2015-16, en una etapa marcada por lesiones.

, en el Chelsea 2015-16, en una etapa marcada por lesiones. Dávinson Sánchez , alternando titularidad y suplencia en el Tottenham entre 2019 y 2021.

, alternando titularidad y suplencia en el Tottenham entre 2019 y 2021. Jhon Jáder Durán, breve paso en el Fenerbahçe, donde alcanzó a ser dirigido solo dos meses antes de la salida del DT.

Richard Ríos, nueva apuesta de Mou en Benfica

El volante caucano llegó al Benfica hace apenas dos meses procedente del Palmeiras de Brasil, pero rápidamente se consolidó como titular. Por liderazgo, técnica y despliegue físico, Ríos ya es considerado uno de los jugadores importantes de la plantilla. Ahora, bajo la dirección de Mourinho, se espera que sea pieza clave en el nuevo proyecto de las “águilas” en Portugal y en la Champions League.

El desafío para Ríos será demostrar que puede mantenerse como referente en el mediocampo y seguir el camino de otros compatriotas que marcaron huella bajo la dirección del prestigioso entrenador portugués.