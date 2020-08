¿Lionel Messi al Bayern Múnich? “No nos lo podemos permitir”

Declaración de su presidente, Karl-Heinz Rummenigge, cuando le consultaron si el Bayern Múnich haría algún intento por fichar a Lionel Messi. El actual campeón de la Champions League no está interesado en ir por él.

Lo confirmó Rummenigge en entrevista con TuttoSport: “No podemos pagar a un jugador de esa magnitud. No es parte de nuestra política ni filosofía”, dijo el presidente del Bayern Múnich que acaba de ganar la Champions League con récord incluido y dejando en el camino al Barcelona que tenía a Lionel Messi.

Y agregó: “No podemos pagar a un jugador de ese tamaño. No es parte de nuestra política y filosofía. Escuchar que Messi puede dejar el Barcelona me pone triste. Para ir por él no solo tienes que ser rico, debes ser muy rico”, concluyó.

Al respecto también se refirió Thomas Müller

Uno de los referentes del actual plantel del Bayern Múnich fue otro de los que habló del tema Lionel Messi. En un evento del club alemán lo hizo irónicamente. “He hablado con nuestro director financiero una o dos veces en los últimos meses. Y creo que no podemos hacer nada”, dijo sobre el futbolista argentino.

Y agregó: “No lo he leído y no sé lo que pone. Alguna vez tenía que llegar el día en que se separarían los caminos de Messi y el Barça. Está claro que muchos pensaban que sería el final de su carrera pero, aparentemente, las cosas han cambiado”.

La filosofía del Bayern con Rummenigge es no hacer grandes fichajes

El campeón alemán y de la Champions League ha tenido grandísimos jugadores y está claro que hace fichajes importantes. Eso sí, no se le ha visto haciendo los más importantes en la historia del fútbol. Eso ha quedado para otros clubes, más allá del poderío que tiene el cuadro bávaro para hacerse con cualquier tipo de futbolista.

En su nómina actual y con la que logró la Triple Corona, las incorporaciones fueron las de Philippe Coutinho (cedido), Ivan Perisic (préstamo), Benjamin Pavard (35 millones), Lucas Hernandez (80 millones), Fiete Arp (2.5) y Álvaro Odriozola (préstamo).