¿La compraría? Este es el precio de la camiseta de Luis Díaz

Con el anuncio de la llegada de Luis Diaz al Liverpool, el equipo inglés también publicó la venta oficial de su nueva camiseta número 23.

El Guajiro tiene nuevo dorsal en el Liverpool, se trata del número 23. Este nuevo no es nuevo para el colombiano pues lo utilizó en algún momento con el Junior de Barranquilla, antes de portar el 10 en su momento.

𝐃𝐈𝐀𝐙 2⃣3⃣

A new shirt is now available over at @LFCRetail, Reds 🙌 #VamosLuis

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022