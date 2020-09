Ian Carlo Poveda debutó en la Premier League con Leeds United

El futbolista inglés de padres colombiano, Ian Carlo Poveda, jugó su primer partido en la Premier League con Leeds United FC, equipo que es dirigido por Marcelo Bielsa.

Aunque el delantero ya había jugado en la temporada con el cuadro profesional bajo el mando del DT argentino (minutos en la Carabao Cup), tenía pendiente aparecer en el torneo de la máxima categoría del fútbol inglés.

Eso sucedió este 27 de septiembre. El entrenador lo hizo ingresar a la cancha durante el clásico ante Sheffield United FC. Fue al minuto 67 para sustituir a su compañero Helder Costa y según los medios de ese país, tuvo un buen desempeño. Recibió 6,20 como calificación de WhoScored. Además, la precisión en los pases fue del 50% y hasta remató al arco.

Lo que dijo Ian Carlo Poveda de su primer partido en la Premier League

“El cuerpo técnico siempre está tratando de hacernos mejores. Creo que realmente me han ayudado no solo a revivir el balón en los pies, sino también a concentrarme en correr por detrás para poder ofrecer más opciones. He estado trabajando en el lado defensivo de mi juego para, con suerte, convertirme en un jugador más completo”, expresó el atacante de las selecciones juveniles de Inglaterra.

El próximo partido que tendrá Ian Carlo Poveda con Leeds United FC será ante el Manchester City de Pep Guardiola, club del que hizo parte hasta enero de este año. El enfrentamiento está programado para el sábado 3 de octubre, a partir de las 11:30 a.m.

Tabla de posiciones de la Premier League 2020-21