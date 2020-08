Gerard Piqué está dispuesto a irse del FC Barcelona: “Hemos tocado fondo”

La temporada del FC Barcelona terminó sin títulos y con la caída 8-2 ante Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League 2019-20. Después de la eliminación en el torneo continental, Gerard Piqué dio la cara en Movistar Fútbol y asumió la responsabilidad por la estrepitosa derrota.

“Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Es muy duro y espero que sirva de algo. A reflexionar todos, el club necesita cambios. No quiero señalar a nadie, pero estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo”, afirmó el zaguero.

El defensor de 33 años fue directo: “Nadie es imprescindible. Si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barça”, manifestó.

+¿Quién será el rival del Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League 2019-20?

+Bayern Múnich goleó al Barcelona y avanzó con autoridad en Champions League 2019-20

+Definidos los cruces de las semifinales de la Europa League 2019-20

El director técnico Quique Setién, por su parte, reconoció que el equipo Culé se vio “desbordado” por la efectividad de los Bávaros. Consideró que los suyos iniciaron bien el encuentro en Portugal; sin embargo, les fue difícil hacerle frente a la contundencia de los dirigidos por Hans-Dieter Flick.

Al ser interrogado acerca de lo que declaró el central, evitó entrar en polémicas. “Llevo solamente seis u ocho meses. Cuando hace una reflexión de esas y siendo Gerard Piqué, pues seguramente algo tendrá de cierto, no lo sé. La realidad es que hay una frustración enorme y solamente queda sacar conclusiones y tomar decisiones pensando en el futuro”, expresó.

Gerard Piqué fue crítico con la actuación del FC Barcelona en la Champions League 2019-20: