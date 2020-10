Everton: rival definido para cuartos de final de la Carabao Cup

Hubo sorteo tras los últimos clasificados a la antepenúltima ronda. Y a Everton, el equipo que tiene a Yerry Mina y James Rodríguez, le correspondió Manchester United como rival. Se enfrentarán el 21 de diciembre de 2020.

El equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer y que en algún momento del mercado de fichajes fue relacionado con James Rodríguez, es uno de los grandes que sigue en la competencia. Ya eliminó a Luton Town (0-3) y Brighton & Hove Albion (0-3). Su siguiente reto es el famoso Everton de Carlo Ancelotti.

El cuadro azul de Liverpool llega a la llave tras dejar en el camino a Salford City (3-0), Fleetwood Town (2-5) y West Ham United (3-1). Esos 3 triunfos hacen parte de la campaña perfecta que lleva Everton en la temporada: 6 juegos, 6 triunfos.

Los 4 partidos correspondientes a los cuartos de final de la tercera competencia del fútbol inglés quedaron de esta forma:

-Stoke City vs. Tottenham Hotspur (Dávinson Sánchez)

-Brentford vs. Newcastle United

-Arsenal vs. Manchester City

-Everton (James Rodríguez y Yerry Mina) vs. Manchester United.

Los compromisos están programados para disputarse el próximo 21 de diciembre. Ese día Everton buscará dar un paso más en la competencia que nunca ganó.

Some tasty ties in the Quarter-Finals!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/MJ8ft9FbdI

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 1, 2020