En Real Madrid, sin James y Bale, siguen críticas para Zidane

El campeón de LaLiga debutó en la nueva temporada con empate sin goles visitando a Real Sociedad. ¿Mal resultado para Real Madrid? En redes sociales lo tomaron así. Más de un hincha apuntó contra Zidane, también recordando las salidas de James y Bale.

Ellos dos fueron grandes protagonistas en el mercado de fichajes en Europa. Tras una temporada en la que contaron poco y nada para el DT francés, ambos salieron del plantel y ahora están en la Premier League. Mientras tanto Real Madrid arrancó una competencia sin poder marcar.

James Rodríguez sí lo hizo este fin de semana en Everton y Gareth Bale recién arribó a Londres para ser presentado en Tottenham. Ya sin ellos, Zinedine Zidane alistó este equipo para enfrentar a Real Sociedad: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard; Rodrygo, Vinicius Jr y Benzema.

Zidane dejó a dos delanteros en el banquillo pese al 0-0

Pese a no ir ganando en el partido en condición de visitante, el DT francés optó por no hacer demasiado en busca del triunfo. Al momento de hacer cambios, los que entraron fueron Casemiro, Federico Valverde, Marvin y Sergio Arribas. Por fuera y sin contar para él para intentar ganar, se quedaron Borja Mayoral y Luka Jovic.

Zinedine Zidane no hizo los cambios ofensivos y eso le costó ciertas críticas de la afición. Se resignó a un empate en condición de visitante que él valoró. Es el DT que viene de ganar la competencia y cree tener los argumentos suficientes para repetir el título. Ese es su reto. Ningún entrenador de Real Madrid lo logró en los recientes 32 años.

La explicación de Zinedine Zidane a los cambios

Cuando al DT le preguntaron por los dos delanteros suplentes que se quedaron sin jugar: “No quería cambiar el dibujo. Había que meter a jugadores en la bandas. Es lo que hicimos”, dijo. Así que Luka Jovic se quedó sin jugar y es una situación repetida por lo que desde la prensa entienden esto como una situación similar a las de James y Bale.

¿Es así? Se lo preguntaron directamente y Zidane dijo: “Tengo muchos jugadores. Hoy he elegido así. No tengo nada contra Jovic no contra ningún jugador. No quería cambiar el dibujo y por eso toqué las bandas”.

Así están las posiciones de LaLiga 2020-21