Todo los aficionados al fútbol en Colombia, y especialmente los fans de la gran figura James Rodríguez, podrán observar en vivo y en directo el juego del Club León recibiendo en Guanajuato a los Tuzos del Pachuca. También tendrán acción otros talentos colombianos importantes del equipo con el zaguero central, Stiven Barreiro, y el volante creativo Daniel Arcila.

Club León vs Tuzos del Pachuca: Emisión en vivo y Transmisiones por Streaming

Partido: Club León vs Pachuca

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Hora: 6:00 p.m. hora de Colombia

Certamen: Jornada 7 de la Liga MX

Estadio: Nou Camp de Guanajuato

Televisión: Win Sports

Streaming: TUBI

James Rodríguez, foco de atención en Guanajuato

La Liga MX presenta una jornada clave con el enfrentamiento entre León y Pachuca, donde todas las miradas estarán puestas en James Rodríguez, quien podría reaparecer con las ‘panzas verdes’. El mediocampista colombiano sigue siendo protagonista dentro y fuera de la cancha, especialmente luego de sus recientes declaraciones sobre su futuro en el club, asegurando que aún no hay definiciones sobre su continuidad.

Así llegan León y Pachuca al duelo

Los dirigidos por Eduardo Berizzo llegan motivados tras vencer a Necaxa en condición de visitante (0-1), resultado que les permitió alcanzar 6 puntos y ubicarse en la casilla 11 de la tabla. Por su parte, los de Jimmy Lozano llegan como líderes con 12 unidades, aunque arrastran dos golpes: la eliminación de la Leagues Cup a manos del LA Galaxy y la pérdida del invicto en el torneo frente a Xolos.

Posibles alineaciones León vs Pachuca

Club León: Jiménez; Santos, Barreiro, Frías, Reyes; Estrada, Echeverría, Moreno, Beltrán; Rodríguez, Ayón.

Club Pachuca: Moreno; Sánchez, Bauermann, Barreto, Aceves; Montiel, Bautista, Quiñones, Guzmán; Togni, Idrissi.