Los cuartos de final de la Champions League traen enfrentamientos de alto nivel, pero ninguno con el peso histórico del choque entre Real Madrid y Bayern Múnich. Este martes 7 de abril, el estadio Santiago Bernabéu será el escenario de la ida de una serie que promete intensidad, historia y máxima exigencia.

El duelo llega en un momento clave para los blancos. La reciente derrota ante Mallorca en LaLiga dejó muy golpeadas sus aspiraciones en el campeonato doméstico, por lo que el enfoque se centra ahora en Europa. En contraste, el conjunto bávaro arriba en gran forma tras una remontada clave frente a Friburgo, resultado que lo mantiene firme en la cima de la Bundesliga, con amplia ventaja sobre Borussia Dortmund.

Real Madrid vs Bayern Múnich: Canales TV y Plataformas Online para Ver HOY EN VIVO

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Real Madrid, entre bajas y dudas sensibles

El Real Madrid afronta este compromiso con varias ausencias importantes. Thibaut Courtois quedó descartado por molestias físicas, por lo que Andriy Lunin será el encargado de defender el arco. Tampoco estarán Ferland Mendy, en recuperación de una lesión muscular, ni Rodrygo, quien se pierde lo que resta de la temporada por una grave lesión.

La presencia de Jude Bellingham se definirá a última hora, y en caso de no estar disponible, Eduardo Camavinga aparece como la principal alternativa.

En ataque, toda la responsabilidad recae sobre Kylian Mbappé, máximo goleador de esta Champions League con 13 tantos, acompañado por Vinícius Jr., en una dupla que genera máxima expectativa.

Bayern Múnich, con interrogantes pero en gran momento

En el Bayern Múnich, la principal incógnita gira en torno a Harry Kane, quien arrastra molestias físicas y no tiene asegurada su titularidad. El cuerpo técnico mantiene el optimismo, aunque si no llega en condiciones, Nicolas Jackson sería su reemplazo.

Además, jugadores como Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito llegan entre algodones, lo que obliga a manejar cargas en un partido de máxima exigencia.

El respeto por el escenario y el rival es total. En la previa, Joshua Kimmich fue claro: «En el Bernabéu mandan otras leyes».

Voces de los protagonistas

El técnico del conjunto alemán, Vincent Kompany, analizó el reto que supone enfrentar al cuadro español:

«No existe una estrategia preestablecida contra un equipo como el Real Madrid. Tenemos muchos problemas que debemos solucionar. Espero que encontremos las soluciones adecuadas».

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dejó clara la ambición de su equipo:

«Esperamos un Real Madrid que siempre ha superado a los grandes rivales y un FC Bayern que está teniendo una temporada excepcional, tanto por su estilo de juego como por sus resultados. Para nosotros, solo hay un objetivo: vencer al Bayern. Ese es nuestro enfoque y en eso creemos.»

Real Madrid vs Bayern Munich: alineaciones probables

Real Madrid (4-4-2):

Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler; Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Entrenador: Álvaro Arbeloa

Bayern Múnich (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane

Entrenador: Vincent Kompany

Un clásico europeo con historia y presión

El cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich es uno de los más emblemáticos del fútbol europeo. Más allá del presente de cada equipo, la historia pesa y el margen de error es mínimo.

El Bernabéu será testigo de un nuevo capítulo de esta rivalidad, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia de cara a la vuelta.