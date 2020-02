Wolves 0 vs 0 Leicester por la Premier League

Wolves y Leicester se enfrentarán este viernes 14 de febrero por la jornada 26 de la Premier League de Inglaterra. Wolves vs Leicester en vivo.

En el partido que se disputará en el Molineux Stadium, la pelota rodará a las 15:00 de Colombia y México, 16:00 de Miami, 17:00 de Argentina, Brasil y Uruguay y 21:00 de Madrid.

Titulares confirmadas

Wolves

Leicester

How the Foxes line up for #WolLei, sponsored by @eToro 🦊

— Leicester City (@LCFC) February 14, 2020