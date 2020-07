EN VIVO online Tottenham 3 vs 0 Leicester (minuto 40) por la jornada #37 de la Premier League de Inglaterra 2019-2020

Todos los pormenores del partido entre Tottenham y Leicester por la Premier League que se llevará a cabo este domingo 19 de julio del 2020.

Tottenham y Leicester se enfrentarán el domingo 19 de julio a las 10:00 horas de Colombia, 11:00 horas de Miami y 17:00 horas de Madrid, en juego válido por la jornada 37 de la Premier League de Inglaterra.

Las emociones del encuentro entre Tottenham que es parcialmente séptimo en la tabla general con 55 puntos y Leicester que se ubica en la cuarta casilla con 62 unidades, se vivirán en el Tottenham Hotspur Stadium.

Árbitro: Taylor A. (Inglaterra).

Último resultado de Tottenham en Premier League: derrotó 3 – 1 a Newcastle.

Último resultado de Leicester en Premier League: venció 2 – 0 a Sheffield United.

Horarios del encuentro entre Tottenham vs Leicester

Colombia: 10:00

Ecuador: 10:00

Perú: 10:00

México: 10:00

Miami: 11:00

Venezuela: 11:00

Chile: 11:00

Paraguay: 11:00

Argentina: 12:00

Brasil: 12:00

Uruguay: 12:00

Madrid: 17:00

El Cairo: 17:00

Tokio: 00:00 (20 de julio)

Señal de televisión en vivo Tottenham vs Leicester: ESPN Play, ESPN

Foto: Twitter oficial Tottenham

Titular confirmada de Tottenham: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Sissoko, Lo Celso, Lucas, Son, Kane.

Titular confirmada de Leicester

The Foxes’ XI for #TotLei, sponsored by @eToro 👥

— Leicester City (@LCFC) July 19, 2020