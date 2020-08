Toronto FC vs Vancouver Whitecaps en vivo online por la MLS

Todos los pormenores del partido entre Toronto FC y Vancouver Whitecaps por la MLS de los Estados Unidos que se llevará a cabo este martes 18 de agosto del 2020.

Toronto FC vs Vancouver Whitecaps

Toronto FC y Vancouver Whitecaps se enfrentarán el martes 18 de agosto a las 19:00 horas de Colombia, 20:00 horas de Miami y 02:00 horas (19 de agosto) de Madrid, en juego válido por la fase regular de la emocionante MLS.

Las emociones del encuentro entre Toronto FC vs Vancouver Whitecaps, se vivirán en el estadio BMO Field de Toronto.

Árbitro: Gantar D. (Canadá).

Horarios del encuentro entre Toronto FC vs Vancouver Whitecaps

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Perú: 19:00

México: 19:00

Miami: 20:00

Venezuela: 20:00

Chile: 20:00

Paraguay: 20:00

Argentina: 21:00

Brasil: 21:00

Uruguay: 21:00

Madrid: 02:00 (19 de agosto)

El Cairo: 02:00 (19 de agosto)

Tokio: 11:00 (19 de agosto)

Señal de televisión en vivo Toronto FC vs Vancouver Whitecaps: Bet365, C More Play

Foto: Twitter oficial Toronto FC