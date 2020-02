The Strongest vs Vinto en vivo online por la Primera DivisiÃ³n de Bolivia

Hace 2 horas Por Fernando Gómez Por

The Strongest y Municipal Vinto se enfrentarán este domingo 16 de febrero por la séptima jornada de la Primera División de Bolivia – Apertura. The Strongest vs Vinto en vivo.

El partido que se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) iniciará a las 16:15 de Colombia y México, 17:15 de Miami, 18:15 de Argentina, Brasil y Uruguay y 22:15 de Madrid.

Señales en vivo. The Strongest vs Vinto

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Internacional: Bet365

Horarios oficiales del partido en vivo. The Strongest vs Vinto

Colombia, Ecuador, Perú, México: 16:15 horas

Miami, Venezuela: 17:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 18:15 horas

Madrid: 22:15 horas

El Cairo: 23:15 horas

Tokio: 06:15 horas (17 de febrero)

Foto: Twitter oficial The Strongest