Hace 10 horas Por Fernando Gómez Por

Foto: Twitter oficial América

Club Puebla y Club América se enfrentarán este martes 4 de febrero por la primera jornada de la Liga MX – Clausura. Puebla vs América en vivo.

El partido que se disputará en el estadio Cuauhtémoc (Puebla) la pelota rodará a las 21:30 de Colombia y México, 22:30 de Miami, 23:30 de Argentina, Brasil y Uruguay y 03:30 (5 de febrero) de Madrid.

Señales en vivo. Puebla vs América

Costa Rica: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: TUDN En Vivo, TUDN USA

Horarios oficiales del partido en vivo. Puebla vs América

Colombia, Ecuador, Perú, México: 21:30 horas

Miami, Venezuela: 22:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 23:30 horas

Madrid: 03:30 horas (5 de febrero)

El Cairo: 04:30 horas (5 de febrero)

Tokio: 11:30 horas (5 de febrero)