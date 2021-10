Partidos para ver gratis este fin de semana por Star Plus

Para este fin de semana en Star Plus, la programación exclusiva de la plataforma tiene como principal atractivo el clásico español Barcelona vs. Real Madrid por la fecha 10 de la liga española. Así mismo, el Inter vs. Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado en acción, es otro de los grandes atractivos.

Aquí no termina, solo es un respiro porque ese mismo domingo 24 la atención también se concentrará en Inglaterra, donde se viene un auténtico choque de colosos entre Manchester United y Liverpool.

El fútbol español, con todo su encanto, no solo será trascendental para Colombia por efectos del clásico. Falcao García, el Tigre, se alista para rugir con el Rayo Vallecano en su visita al Betis desde las 11:20 a.m. del domingo.

La buena noticia para quienes desean estar al tanto, sin perderse un solo detalle de los partidos, es que Star Plus tiene una promoción especial para este fin de semana, del 22 hasta las 11:59 p.m. del 24 de octubre. “Pase libre” se llama. Consiste en un acceso gratuito a toda la plataforma, desde películas, series y todo el contenido de ESPN.

Para los aficionados al cine, están disponibles en Star Plus el estreno de ‘The empty man’, el último episodio del final de la décima temporada de ‘American horror story’, y las últimas temporadas de The Walking Dead y Grey’s Anatomy.

Desde su estreno en Colombia y el resto de Latinoamérica el pasado 31 de agosto, Star Plus llegó con una suculenta propuesta de contenidos para disfrutar. En el caso de los deportes, compromisos en vivo de fútbol y todos los deportes que cubre la cadena ESPN.

¿Cómo se accede al ‘Pase Libre de Star +?

La promoción se encuentra vigente desde el 22 de octubre. A partir de ese momento, quienes estén interesados en acceder en forma gratuita a la plataforma solo deben ingresar al portal web oficial de Star Plus. Hacen el debido registro e ingresan a la plataforma.

La vigencia de esta promoción es hasta el domingo 24 de octubre a las 11:59 p.m. Pasado ese tiempo la plataforma cobrará la suscripción.

📢#ATENTOS | El pase libre de #StarPlusLA que tendremos desde el 22 hasta el 24 se octubre, solo se aplicará a los siguientes territorios:

• Brasil🇧🇷

• Chile🇨🇱

• Colombia🇨🇴

• Mexico🇲🇽

• Perú🇵🇪 pic.twitter.com/1ao5gdQuQu — Star+ Info (@StarPlusInfo) October 19, 2021

¿Cuánto toca pagar para tener Star Plus?

Las tarifas oficiales, vigentes, indican que por el plan mensual se debe pagar un valor por el orden de los $31.900 pesos y el plan anual es de $319.900 pesos.

Star Plaus también maneja un Combo +, que incluye suscripción al servicio de Disney Plus. Es decir, ambas plataformas, con un valor de $38.900 pesos mensuales.