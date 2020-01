Once Caldas vs Santa Fe en vivo online por la Liga BetPlay Dimayor

Hace 8 segundos Por Fernando Gómez Por

Once Caldas se enfrentará este viernes 24 de enero a Independiente Santa Fe por la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor. Once Caldas vs Santa Fe en vivo.

El partido que se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, iniciará a las 20:05 de Colombia y México, 21:05 de Miami, 22:05 de Argentina, Brasil y Uruguay y 02:05 (25 de enero) de Madrid.

Señales de TV EN VIVO. Once Caldas vs Santa Fe: WIN Sports

Horarios oficiales del partido en vivo. Once Caldas vs Santa Fe

Colombia, Ecuador, Perú, México: 20:05 horas

Miami, Venezuela: 21:05 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay: 22:05 horas

Madrid: 02:05 horas (25 de enero)

El Cairo: 03:05 horas (25 de enero)

Tokio: 10:05 horas (25 de enero)