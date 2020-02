Motagua vs Atlanta United en vivo online por la Liga de Campeones – CONCACAF

Hace 4 horas Por Fernando Gómez Por

Club Motagua y Atlanta United se medirán este martes 18 de febrero a las 22:00 de Colombia y México, 23:00 de Miami, 00:00 (19 de febrero) de Argentina, Uruguay y Brasil y 04:00 (19 de febrero) de Madrid.

Este partido será por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y se disputará en el estadio Tiburcio Carías Andino (Tegucigalpa).

Señales de TV en vivo. Motagua vs Atlanta United

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Canadá: TSN GO

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: Fox Sports 3, FOX Play, ESPN Play

El Salvador: Fox Sports 3, FOX Play, ESPN Play

Guatemala: Fox Sports 3, FOX Play, ESPN Play

Honduras: Fox Sports 3, FOX Play, ESPN Play

Internacional: Concacaf Official App, YouTube, Facebook Live, Bet365

México: Fox Sports, FOX Play 3, ESPN Play

Nicaragua: Fox Sports, FOX Play 3, ESPN Play

Panamá: Fox Sports, FOX Play 3, ESPN Play

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Estados Unidos: TUDNxtra, Fox Soccer Plus

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: Fox Sports 3, FOX Play, ESPN Play Sur

Horarios oficiales del partido en vivo. Motagua vs Atlanta United

Colombia, Ecuador, Perú, México: 22:00 horas

Miami, Venezuela: 23:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 00:00 horas (19 de febrero)

Madrid: 04:00 horas (19 de febrero)

El Cairo: 05:00 horas (19 de febrero)

Tokio: 12:00 horas (19 de febrero)

Foto: Twitter oficial Club Motagua