MirandÃ©s vs Sevilla en vivo online por la Copa del Rey

Mirandés y Sevilla se enfrentarán este jueves 30 de enero por el partido de los octavos de final de la Copa del Rey de España. Mirandés vs Sevilla en vivo.

El partido que se disputará en el estadio Municipal de Anduva (Miranda de Ebro) la pelota rodará a las 15:00 de Colombia y México, 16:00 de Miami y Chile, 17:00 de Argentina, Brasil y Uruguay y 21:00 de Madrid.

Señales en vivo. Mirandés vs Sevilla

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Internacional: Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: DAZN, Cuatro

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Horarios oficiales del partido en vivo. Mirandés vs Sevilla

Colombia, Ecuador, Perú, México: 15:00 horas

Miami, Venezuela, Chile: 16:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas

Madrid: 21:00 horas

El Cairo: 22:00 horas

Tokio: 05:00 horas (31 de enero)