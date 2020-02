Millonarios 2 vs 0 Always Ready por la Copa Sudamericana

Hace 15 horas Por Fernando Gómez Por

Millonarios y Always Ready se enfrentarán este jueves 6 de febrero por la ida de la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. Millonarios vs Always Ready en vivo.

En el partido que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, la pelota rodará a las 19:30 de Colombia y México, 20:30 de Miami, 21:30 de Argentina, Brasil y Uruguay y 01:30 (7 de febrero) de Madrid.

Titular confirmada de Millonarios

Titular confirmada de Always Ready: Lampe, Saucedo, Cabrera, Barrera, Romay, Melgar, Árabe, Galindo, Sanguinetti, Enoumba, Britos.

Señales de TV en vivo. Millonarios vs Always Ready: DirecTV Sports

Horarios oficiales del partido en vivo. Millonarios vs Always Ready

Colombia, Ecuador, Perú, México: 19:30 horas

Miami y Venezuela: 20:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile: 21:30 horas

Madrid: 01:30 horas (7 de febrero)

El Cairo: 02:30 horas (7 de febrero)

Tokio: 09:30 horas (7 de febrero)

Foto: Twitter oficial Millonarios