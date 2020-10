EN VIVO – Milan 0 vs 0 Spezia (minuto 22) online por la Serie A de Italia

A continuación, todos los pormenores del partido entre Milan y Spezia por la tercera jornada de la Serie A de Italia, que se llevará a cabo este domingo 4 de octubre del 2020.

Milan y Spezia se enfrentarán el domingo 4 de octubre a las 11:00 horas de Colombia, 12:00 horas de Miami y 18:00 horas de Madrid, en juego válido por la tercera jornada de la Serie A de Italia.

Las emociones del encuentro entre AC Milan que está parcialmente en la cuarta posición de la tabla general con 6 puntos y Spezia que se ubica en la novena casilla con 3 unidades, se vivirán en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, Milán.

Árbitro: Serra M. (Ita)

Horarios del encuentro entre Milan vs Spezia

Colombia: 11:00

Ecuador: 11:00

Perú: 11:00

México: 11:00

Miami: 12:00

Venezuela: 12:00

Paraguay: 12:00

Chile: 13:00

Argentina: 13:00

Brasil: 13:00

Uruguay: 13:00

Madrid: 18:00

El Cairo: 18:00

Tokio: 01:00 (5 de octubre)

Señales de televisión en vivo. Milan vs Spezia

Argentina: ESPN Play, ESPN3

Bolivia: ESPN Play, ESPN3

Chile: ESPN Play, ESPN3

Colombia: ESPN Play, ESPN3

Costa Rica: ESPN Play, ESPN2

Ecuador: ESPN Play, ESPN3

El Salvador: ESPN Play, ESPN2

Guatemala:ESPN Play, ESPN2

Honduras: ESPN Play, ESPN2

Internacional: Bet365

México: ESPN Play, ESPN2

Nicaragua: ESPN Play, ESPN2

Paraguay: ESPN Play, ESPN3

Perú: ESPN Play, ESPN3

Uruguay: ESPN Play, ESPN3

Venezuela: ESPN Play, ESPN3

Foto: Twitter oficial Milan

Formaciones titulares

AC Milan

The Coach has made a few changes for tonight’s match 📋

Il Mister ne cambia cinque rispetto alla sfida di giovedì 📋#MilanSpezia #SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/Tqm6l85txV

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2020