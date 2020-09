EN VIVO – Milan vs Bolonia online por la Serie A de Italia

A continuación, todos los pormenores del partido entre Milan y Bolonia por la primera jornada de la Serie A de Italia que se llevará a cabo este lunes 21 de septiembre del 2020.

Milan y Bolonia se enfrentarán el lunes 21 de septiembre a las 13:45 horas de Colombia, 14:45 horas de Miami y 20:45 horas de Madrid, en juego válido por la primera jornada de la Serie A de Italia.

Las emociones del encuentro entre AC Milan vs Bolonia, ambos equipos con su primer compromiso en esta nueva temporada 2020-2021, se vivirán en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, Milán.

Árbitro: La Penna F. (Ita)

Horarios del encuentro entre Milan vs Bolonia

Colombia: 13:45

Ecuador: 13:45

Perú: 13:45

México: 13:45

Miami: 14:45

Venezuela: 14:45

Paraguay: 14:45

Chile: 15:45

Argentina: 15:45

Brasil: 15:45

Uruguay: 15:45

Madrid: 20:45

El Cairo: 20:45

Tokio: 03:45 (22 de septiembre)

Señales de televisión en vivo. Milan vs Bolonia

Argentina: ESPN Play, ESPN

Bolivia: ESPN Play, ESPN

Chile: ESPN Play, ESPN

Colombia: ESPN Play, ESPN

Costa Rica: ESPN Play, ESPN

Ecuador: ESPN Play, ESPN

El Salvador: ESPN Play, ESPN

Guatemala: ESPN Play, ESPN

Honduras: ESPN Play, ESPN

Internacional: Bet365

México: ESPN Play, ESPN

Nicaragua: ESPN Play, ESPN

Panamá: ESPN Play, ESPN

Paraguay: ESPN Play, ESPN

Perú: ESPN Play, Fox Play, ESPN

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN Play, ESPN

Venezuela: ESPN Play, ESPN

Foto: Twitter oficial Milan

Formaciones titulares

AC Milan

Our first league match starting 11, come on lads, let’s begin with a bang 💥

I titolari per la nostra prima di #SerieATIM. Forza ragazzi! 💪#SempreMilan #MilanBologna@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/sy7TRLjIkz

— AC Milan (@acmilan) September 21, 2020