Liverpool vs Arsenal en vivo online por la EFL Cup de Inglaterra

A continuación, todos los pormenores del partido entre Liverpool y Arsenal por los octavos de final de la EFL Cup de Inglaterra, que se llevará a cabo este jueves 1 de octubre del 2020.

Liverpool FC vs Arsenal FC

Liverpool vs Arsenal se enfrentarán el jueves 1 de octubre a las 13:45 horas de Colombia, 14:45 horas de Miami y 20:45 horas de Madrid, en juego válido por los octavos de final de la EFL Cup de Inglaterra.

Las emociones del encuentro entre Liverpool FC que dejó en el camino a Lincoln y Arsenal FC que también llega de eliminar en los dieciseisavos a Leicester City, se vivirán en el estadio Anfield de Liverpool.

Árbitro: Friend K. (Eng)

Horarios del encuentro entre Liverpool vs Arsenal

Colombia: 13:45

Ecuador: 13:45

Perú: 13:45

México: 13:45

Miami: 14:45

Venezuela: 14:45

Paraguay: 14:45

Chile: 15:45

Argentina: 15:45

Brasil: 15:45

Uruguay: 15:45

Madrid: 20:45

El Cairo: 20:45

Tokio: 03:45 (2 de octubre)

Señal de televisión en vivo. Liverpool vs Arsenal

Costa Rica: Sky HD

Honduras: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Internacional: Bet365, Arsenal Player

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

España: DAZN

Reino Unido: Sky Sports, Sky GO

Estados Unidos: ESPN+

Foto: Twitter oficial Liverpool