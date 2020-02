Levante vs Leganés en vivo online por LaLiga Santander – España

Hace 7 horas Por Fernando Gómez Por

Levante y Leganés se medirán este sábado 8 de febrero por la jornada 23 de LaLiga Santander de España. Levante vs Leganés en vivo.

Este partido se jugará en el estadio Ciutat de València (Valencia) e iniciará a las 07:00 de Colombia y México, 08:00 de Miami, 09:00 de Argentina, Uruguay y Brasil y 13:00 de Madrid.

Señales de TV en vivo. Levante vs Leganés

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN Sports, beIN SPORTS CONNECT

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Costa Rica: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos: beIN Sports, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play

Horarios oficiales del partido en vivo. Levante vs Leganés

Colombia, Ecuador, Perú, México: 07:00 horas

Miami, Venezuela: 08:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 09:00 horas

Madrid: 13:00 horas

El Cairo: 14:00 horas

Tokio: 21:00 horas

Foto: Twitter oficial Levante