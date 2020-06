EN VIVO online Leicester 0 vs 0 Chelsea (minuto 5). Todos los detalles del juego por los cuartos de final de la FA Cup

¿Dónde ver en vivo el encuentro entre Leicester y Chelsea por los cuartos de final de la FA Cup? Acá te lo contamos.

FA Cup: Leicester y Chelsea se enfrentarán el próximo domingo 28 de junio a las 10:00 horas de Colombia, en encuentro válido por los cuartos de final de la FA Cup de Inglaterra.

A continuación, los detalles más relevantes del compromiso.

Estadio: King Power Stadium.

Horarios oficiales del partido en vivo. Leicester vs Chelsea

Colombia, Ecuador, Perú, México: 10:00 horas

Miami, Venezuela, Chile: 11:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 12:00 horas

Madrid: 17:00 horas

El Cairo: 17:00 horas

Tokio: 00:00 horas (29 de junio)

Señal de TV Leicester vs Chelsea: ESPN Play, ESPN

Foto: Twitter oficial Leicester

Titulares confirmadas

Leicester

It's time to reveal our #LeiChe line-up, sponsored by @eToro 🔵

— Leicester City (@LCFC) June 28, 2020