EN VIVO online Lecce vs Milan. Todos los detalles del duelo por la jornada 27 de la Serie A de Italia

¿Dónde ver en vivo el encuentro entre Lecce y Milan por la jornada #27 de la Serie A de Italia? Acá te lo contamos.

Serie A: Lecce y Milan chocarán el próximo lunes 22 de junio a las 12:30 horas de Colombia, en encuentro válido por la jornada #27 de la Serie A de Italia.

A continuación, los detalles más relevantes del compromiso.

Estadio: Via del Mare.

Horarios oficiales del partido en vivo. Lecce vs Milan

Colombia, Ecuador, Perú, México: 12:30 horas

Miami, Venezuela, Chile: 13:30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 14:30 horas

Madrid: 19:30 horas

El Cairo: 19:30 horas

Tokio: 02:30 horas (23 de junio)

Señal de TV Lecce vs Milan: ESPN Play, ESPN2

Foto: Twitter oficial Milan

Titular confirmada del Milan

#SerieATIM, we're back and here's our starting XI 🔴⚫️#LecceMilan: questo l'11 iniziale scelto da Mister Pioli 🔴⚫️#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/Btc9x2kMQ4

— AC Milan (@acmilan) June 22, 2020